Местами до -18 градусов: МЧС предупреждает самарцев о резком похолодании

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-19T16:43:24+03:00

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха. Похолодает почти до -20 градусов.

- Ночью 20 ноября на территории Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -8...-13 градусов, местами до -18 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области советуют жителей региона утеплиться и не оставлять детей одних на улице. Водителей призывают быть осторожнее и не лихачить на дорогах — возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU