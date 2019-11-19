2019-11-19T17:59:35+03:00
Общество

Опять стройка: в Сызрани отключат электричество по 17 адресам

На 20 ноября запланирован ремонт электрических сетей
Александра БУДАЕВА
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Предположительно, к вечеру свет должны вернутьПредположительно, к вечеру свет должны вернутьФото: Архив КП
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Завтра, 20 ноября, в Сызрани снова планируется плановое отключение электроэнергии. По данным местной ЕДДС, света на будет по 27 адресам.

Все ремонтные работы планируют уложить в несколько часов - предполагается, что электричество будет отсутствовать с 13.30 до 17.00.

Неудобства коснутся жителей домов №№2,3,4 по Штрековому переулку, а также тех, кто живет по следующим адресам: ул.Первая Рабочая, дома с 1 по 53, с 2 по 38, ул.Вторая Рабочая, дома с 1 по 9, с 2 по 22, ул.Пушкина, дома с 1 по 27 и с 2 по 56, ул.Чапаева, дома с 3 по 17 и с 4 по 20, ул.Копровая, дома с 2 по 14, ул.Львовская, дома с 19 по 31 и с 18 по 38, а также жителей Сызрани, проживающих на улицах Ленина, Аллейной, Посадковой, Новое СНП, Петрозаводской, Карельской, Онежской, Заводской и Лесозаводской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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