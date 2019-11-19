В Самаре будут искать причины спада рождаемости

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-19T18:32:54+03:00

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В Самарской области власти зафиксировали спад рождаемости - за девять месяцев этого года на свет появилось на 11% меньше детей, чем за тот же период прошлого года. По данным министерства социально-демографической и семейной политики, все дело в том, что в регионе сейчас уменьшилось число девушек и женщин в возрасте 20-29 лет, а именно на них вся надежда.

Чтобы понять, что еще могло повлиять на рождаемость в регионе, возможно, придется провести специальное социальное исследование, а потом придумать дополнительные меры поощрения и поддержки для семей, которые решаются завести ребенка. Над этим уже работают специалисты профильного министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU