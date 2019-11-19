2019-11-19T19:02:30+03:00
Происшествия

Новый поворот: монополию на фотосъемку в роддомах не дал разрушить бывший министр здравоохранения?

На судебных заседаниях по делу бывшего офицера Росгвардии Дмитрия Сазонова свидетели продолжают давать сенсационные показания
Александра БУДАЕВА
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Дмитрий Сазонов уверен, что его подставилиДмитрий Сазонов уверен, что его подставилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинском районном суде на заседании по уголовному дела бывшего высокопоставленного офицера Росгвардии Дмитрия Сазонов сегодня давал показания главврач больницы имени Семашко Яков Резников.

Напомним, на момент задержания Сазонов занимал должность заместителя начальника Росгвардии Самарской области - руководителя центра лицензионно-разрешительной работы. Однако по версии следствия, он крышевал не только ЧОПы, которые проверял, но и лоббировал интересы ООО "Арт-Инвест" - эта контора занималась фото- и видеосъемкой в роддомах Самары.

Однако, как сообщает "СитиТрафик", главврач больницы имени Семашко Яков Резников сегодня заявил, что с Дмитрием Сазоновым общался лишь несколько раз по телефону, и ни разу в разговоре не "всплывал" вопрос о том, что сотрудники ООО "Арт-Инвест" монополизировали родильное отделение.

Зато, по словам Резникова, как только он собрался изменить ситуацию и разорвать отношения с этой конторой, его вызвал на серьезный разговор Геннадий Гридасов - на тот момент он занимал пост министра здравоохранения региона. Именно "высокое начальство", как следует из показаний свидетеля, настояло продолжить работу с определенной фирмой. При этом якобы просьба о подобном одолжении исходила от покойного председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова, это отец подсудимого.

Так это или нет, пока доподлинно не известно, допрос свидетелей по громкому уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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