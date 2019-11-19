Пожар на ул.Неверова в Самаре: деревянный дом в поселке Запанском вспыхнул, как спичка
В Самаре около часа пожарные тушили пожар в поселке Запанском. Горел двухэтажный деревянный дом на ул.Неверова, 9.
- Сообщение о возгорании частного жилого дома к нам поступило в 20.35, - рассказали в областном МЧС. - На место отправили пожарные расчеты. По прибытию выяснилось, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова - Пожар №2.
На месте ЧП работают 20 пожарных машин и 68 человекФото: ГУ МЧС России по Самарской области
По предварительным данным, людей внутри деревянного двухэтажного дома не было. Удалось избежать и перекидывания огня на соседние строения.
В 21.05 удалось добиться локализации пожара - это значит, что огню не давали распространиться на площадь большую, чем уже горит. В 21.35 была объявлена ликвидация пожара.
На месте ЧП работали 68 человек и 20 единиц техники.
Сотрудникам МЧС удалось установить распространение огняФото: ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар на Неверова в Самаре 19 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU