2019-11-19T21:37:20+03:00
Происшествия

Пожар на ул.Неверова в Самаре: деревянный дом в поселке Запанском вспыхнул, как спичка

По предварительным данным, людей внутри не было
Александра БУДАЕВА
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По предварительным данным, в пожаре никто не пострадалПо предварительным данным, в пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре около часа пожарные тушили пожар в поселке Запанском. Горел двухэтажный деревянный дом на ул.Неверова, 9.

- Сообщение о возгорании частного жилого дома к нам поступило в 20.35, - рассказали в областном МЧС. - На место отправили пожарные расчеты. По прибытию выяснилось, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова - Пожар №2.

На месте ЧП работают 20 пожарных машин и 68 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

На месте ЧП работают 20 пожарных машин и 68 человекФото: ГУ МЧС России по Самарской области

По предварительным данным, людей внутри деревянного двухэтажного дома не было. Удалось избежать и перекидывания огня на соседние строения.

В 21.05 удалось добиться локализации пожара - это значит, что огню не давали распространиться на площадь большую, чем уже горит. В 21.35 была объявлена ликвидация пожара.

На месте ЧП работали 68 человек и 20 единиц техники.

Сотрудникам МЧС удалось установить распространение огня Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Сотрудникам МЧС удалось установить распространение огняФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар на Неверова в Самаре 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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