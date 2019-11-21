2019-11-21T09:23:02+03:00
Происшествия

В Самарской области пенсионер в пьяном застолье на даче зарезал своего приятеля ножом

Мужчина может сесть на 15 лет за убийство человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионер схватился за нож, поссорившись с приятелемПенсионер схватился за нож, поссорившись с приятелемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском районе Самарской области в скором времени предстанет перед судом 73-летний житель Самары. Пенсионера обвиняют в том, что он убил своего приятеля.

- По версии следствия, мужчина, находясь в гостях у семейной пары в Сокском дачном массиве, распивал с ними спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость ударил приятеля ножом в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Красноярский районный суд. Пенсионерку грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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