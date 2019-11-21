2019-11-21T15:29:27+03:00
Общество

В Самарской области предложили проиндексировать суммы выплаты обманутым дольщикам

С такой инициативой выступил председатель комитета по строительству губдумы Владимир Кошелев
Илона МАЙСКАЯ
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Владимир Кошелев предложил провести индексацию для тех, кто стал дольщиком более 5 лет назадВладимир Кошелев предложил провести индексацию для тех, кто стал дольщиком более 5 лет назад
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В четверг, 21 ноября, Владимир Кошелев провел заседание комитета по строительству Самарской губернской думы, на котором обсуждался областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и планы по финансированию работ по возведению детских садов, школ и поликлиник. Также члены комитета уделили особое внимание проблеме обманутых дольщиков.

- Есть такие обманутые дольщики, которые отдали свои деньги 10 и даже 15 лет назад, но они до сих пор ждут решения по своей проблеме. Считаю, что в отношении них в связи с инфляцией нужно провести индексацию, - отметил Владимир Кошелев.

Председатель комитета по строительству губдумы предложил предусмотреть возможность индексации суммы выплаты для тех, кто стал обманутым дольщиком более 5 лет назад, на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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