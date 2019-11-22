Пришлось нырять в ледяную воду: спасатели показали, как вызволяли затонувшую легковушку в Тольятти

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-22T13:57:38+03:00

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Спасатели Тольятти поделились видео, на котором они запечатлели процесс вызволения затонувшей легковушки в районе клуба моржей. Напомним, горожане заметили машину в воде в среду, 20 ноября. Ни водителя, ни его пассажиров внутри не оказалось.

Глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев у себя в фейсбуке опубликовал фото- и видеохронику подъема вазовской легковушки из воды. Судя по всему, перед падением машина влетела в ограждение и получила приличную вмятину на «морде». Спасатели пригнали на место спецтехнику, чтобы достать легковушку из воды. Перед этим им, правда, пришлось самим зайти в реку — чтобы закрепить трос. Операция прошла успешно.

Отменим, ранее Андрей Дербенев сообщал, что на месте происшествия были найдены следы дрифта. Водитель авто мог не справиться с управлением и ухнуть в воду. По предварительным данным, на тот момент в салоне находились четыре человека. Выбраться из машины им помогли рыбаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/745395" frameborder="0"></iframe> В Тольятти спасатели показали, как доставали затонувшую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU