Пришлось нырять в ледяную воду: спасатели показали, как вызволяли затонувшую легковушку в Тольятти
Спасатели Тольятти поделились видео, на котором они запечатлели процесс вызволения затонувшей легковушки в районе клуба моржей. Напомним, горожане заметили машину в воде в среду, 20 ноября. Ни водителя, ни его пассажиров внутри не оказалось.
Глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев у себя в фейсбуке опубликовал фото- и видеохронику подъема вазовской легковушки из воды. Судя по всему, перед падением машина влетела в ограждение и получила приличную вмятину на «морде». Спасатели пригнали на место спецтехнику, чтобы достать легковушку из воды. Перед этим им, правда, пришлось самим зайти в реку — чтобы закрепить трос. Операция прошла успешно.
Отменим, ранее Андрей Дербенев сообщал, что на месте происшествия были найдены следы дрифта. Водитель авто мог не справиться с управлением и ухнуть в воду. По предварительным данным, на тот момент в салоне находились четыре человека. Выбраться из машины им помогли рыбаки.
В Тольятти спасатели показали, как доставали затонувшую машину.
ИСТОЧНИК KP.RU