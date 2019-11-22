Самарский общественник и депутат Аркадий Лазарев посидит в СИЗО еще три месяца
В пятницу, 22 ноября, Самарский районный суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения бывшему депутату и члену Общероссийского народного фронта Аркадию Лазареву, которого подозревают в коммерческом подкупе. Он находится в СИЗО уже два месяца.
- Аркадий Лазарев останется под арестом еще на три месяца. Он будет содержаться под стражей до 23 февраля 2020 года, - сообщили в суде.
Напомним, силовики задержали общественника вечером 23 сентября. По версии следствия, Аркадий Лазарев, являясь учредителем фирмы «ВСТ», встретился с представителем другой компании и договорился с ним, что не будет участвовать в торгах, организованных Росимуществом. За это он попросил вознаграждение в 1,5 млн рублей. В итоге победу на аукционе одержала эта фирма. Свою вину экс-депутат не признает, считая все обвинения провокацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU