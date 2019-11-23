Стала известна судьба 12-летней девочки из Сызрани, которая ушла из дома и не вернулась
Ребенок жив и здоров, что с ней случилось, пока непонятно
Подросток воссоединился с семьейФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Полиция Сызрани установила, где находилась 12-летняя школьница, которая ушла из дома в четверг, 21 ноября, но не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Как отмечают правоохранители, противоправных действий в отношении школьницы не совершалось. Девочка все это время находилась у своей подруги. Почему она не дала знать об этом своим родителям, неизвестно.
Сейчас с девочкой и ее родственниками работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU