Стала известна судьба 12-летней девочки из Сызрани, которая ушла из дома и не вернулась

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-23T10:46:03+03:00

Ребенок жив и здоров, что с ней случилось, пока непонятно

Изменить размер текста: A A

Полиция Сызрани установила, где находилась 12-летняя школьница, которая ушла из дома в четверг, 21 ноября, но не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как отмечают правоохранители, противоправных действий в отношении школьницы не совершалось. Девочка все это время находилась у своей подруги. Почему она не дала знать об этом своим родителям, неизвестно.

Сейчас с девочкой и ее родственниками работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU