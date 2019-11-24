Из-за аномального холода в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
Не смотря на то, что до календарной зимы осталась всего неделя, морозы слишком торопятся в Самарскую область. Синоптики предупреждают в регион пришло аномальное для конца ноября похолодание.
В период 24-26 ноября 2019 года в Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более, - сообщается на сайте Приволжского УГМС.
По их прогнозам выше ноля столбики термометров в ближайшие дни уже не поднимутся. Так в ближайшие несколько суток, с 25 по 27 ноября, дневная температура воздуха составит -2...- 7 градусов. По ночам будет холодать до -14-ти.
Все это время ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 3 до 10 м/с. В ночь на среду он сменит направление на южное.
Аномальное похолодание в эти дни будет наблюдаться по всей России в среднем на два градуса ниже нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU