Появились фотографии из квартиры в Управленческом, где в туалете произошел взрыв газа
Спасатели рассказали подробности взрыва газа в жилом доме на улице академика Кузнецова в поселке Управленческий Красноглинского района Самары, который произошел в воскресенье, 24 ноября. Как выяснилось, причиной ЧП стал газовый туристический баллон, с которым хозяин квартиры находился в туалете.
- Мужчина, находясь в туалетной комнате, что-то отогревал при помощи небольшого туристического баллона. Из-за неосторожного обращения произошел взрыв газа, - рассказали представители поисково-спасательного отряда Самары.
Газ в баллоне рванул, когда хозяин квартиры находился в туалете
В результате случившегося владелец квартиры — 78-летний пенсионер — получил ожоги рук и лица. Его отправили в больницу имени Пирогова. Кроме того, от взрыва пострадало и само жилище. В одной из комнат вылетело окно и все, что было на подоконнике. Также загорелись домашние вещи, их удалось быстро потушить. Больше в происшествии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU