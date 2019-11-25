2019-11-25T11:34:25+03:00
Происшествия

Появились фотографии из квартиры в Управленческом, где в туалете произошел взрыв газа

Хозяин жилища сделал что-то не то с туристическим баллоном, и тот взорвался
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСО СамарыФото: ПСО Самары
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Спасатели рассказали подробности взрыва газа в жилом доме на улице академика Кузнецова в поселке Управленческий Красноглинского района Самары, который произошел в воскресенье, 24 ноября. Как выяснилось, причиной ЧП стал газовый туристический баллон, с которым хозяин квартиры находился в туалете.

- Мужчина, находясь в туалетной комнате, что-то отогревал при помощи небольшого туристического баллона. Из-за неосторожного обращения произошел взрыв газа, - рассказали представители поисково-спасательного отряда Самары.

Газ в баллоне рванул, когда хозяин квартиры находился в туалете

Газ в баллоне рванул, когда хозяин квартиры находился в туалете

В результате случившегося владелец квартиры — 78-летний пенсионер — получил ожоги рук и лица. Его отправили в больницу имени Пирогова. Кроме того, от взрыва пострадало и само жилище. В одной из комнат вылетело окно и все, что было на подоконнике. Также загорелись домашние вещи, их удалось быстро потушить. Больше в происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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