2019-11-25T14:52:18+03:00
Общество

В Тольятти девочка три месяца ходила со стеклом в ноге, которое не замечали врачи

На днях осколок достали родители ребенка, которому еще не исполнилось и четырех лет
Михаил ГОРЮНОВ
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Все три месяца девочка жаловалась на боль в ногеВсе три месяца девочка жаловалась на боль в ногеФото: Предоставлено "Комсомолке"
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С серьезной проблемой столкнулись родители из Тольятти. Их трехлетняя дочка почти три месяца мучилась от болей в ноге, но медики сказали, что ничего там нет. На днях семья извлекла из ребенка осколок.

- Мы в августе обращались в медицинский городок, так как дочка жаловалась на боль в ноге. Врачи ничего не нашли. Потом обратились в другую больницу - и тоже ничего, - рассказал "КП-Самара" отец пострадавшей Дамир.

Мужчина отмечает, что стекло попало в ногу девочки скорее всего на детской площадке. Рана закупорилась, но не заживала. Боль мучила малышку ночью, мешала ей одеваться, ходить в детский садик.

Родители были шокированы "находкой" в ноге девочки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители были шокированы "находкой" в ноге девочкиФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Обнаружили стекло случайно, когда она на коленках жены сидела. Супругу что-то царапнуло, и мы увидели, что стекло само потихоньку стало вылезать, - объяснил наш собеседник.

Жаловаться на медиков мужчина и его жена не собирается. Последствий от произошедшего у девочки пока не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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