2019-11-26T09:57:07+03:00
Общество

В Самару весной 2020 года из Мытищ привезут новый поезд метро

Заводу из Московской области предстоит изготовить для столицы 63 региона четыре вагона
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новые вагоны будут оборудованы системой противозажатия и видеонаблюдениемНовые вагоны будут оборудованы системой противозажатия и видеонаблюдениемФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

МП «Самарский метрополитен» нашло компанию, которая изготовит для областной столицы новый поезд метро. Предприятие заключило контракт с АО «МЕТРОВАГОНМАШ» из Мытищ.

- Соглашение предусматривает строительство 1 поезда из четырех вагонов - двух головных и двух промежуточных серии 81-714.6/717.6. Изготовить и поставить в Самару вагоны мы должны к апрелю 2020 года, - сообщает пресс-служба завода.

Как отмечают представители предприятия, их вагоны соответствуют самым современным требованиям. Они оснащены системой противозажатия, местом для маломобильных граждан. Также в вагонах ведется видеонаблюдение, есть горизонтальные и вертикальные поручни из нержавеющей стали. Салоны обделаны трудногорючими материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре мужчина решил перейти дорогу на "красный" и попал в больницу
В Самаре чиновникам предложили давать пенсии за выслугу лет раньше достижения пенсионного возраста
В Самаре железнодорожница брала взятки с проводников за допуск к рейсам
В Самаре пройдет ювелирная выставка «Самарская жемчужина»
Не пропустил при повороте: подробности ДТП с участием трамвая и Audi на Ташкентской в Самаре
Заделают швы и устранят течь: в Самаре проведут ремонт на станции метро «Победа»
«Выла и водила твердым по двери»: соседка-старушка несколько часов «не выпускала» самарчанку из квартиры
Свидетеля обвинения экс-руководителя СГ "Компаньон" сдал слишком самостоятельный мобильный телефон
Военный госпиталь открестился от причастности к массовому отключению газа в Самаре
Сергей Семенов, ставший правозащитником после изнасилования Шурыгиной, пытается помочь сидельцу из Димитровграда
"Протащил метров 15": в Самаре на Ташкентской трамвай протаранил Audi
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ триллера «Тварь»
Маньяк Олег Рыльков предстанет перед судом за убийство двух девочек в 90-х годах в Самарской области
В Самаре прокуратура «заставила» гипермаркет «Лента» в ТЦ «Гудок» стать более пожаробезопасным
Девушек Самарской области приглашают на кастинги конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Самара»