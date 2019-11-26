В Самару весной 2020 года из Мытищ привезут новый поезд метро

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-26T09:57:07+03:00

Заводу из Московской области предстоит изготовить для столицы 63 региона четыре вагона

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МП «Самарский метрополитен» нашло компанию, которая изготовит для областной столицы новый поезд метро. Предприятие заключило контракт с АО «МЕТРОВАГОНМАШ» из Мытищ.

- Соглашение предусматривает строительство 1 поезда из четырех вагонов - двух головных и двух промежуточных серии 81-714.6/717.6. Изготовить и поставить в Самару вагоны мы должны к апрелю 2020 года, - сообщает пресс-служба завода.

Как отмечают представители предприятия, их вагоны соответствуют самым современным требованиям. Они оснащены системой противозажатия, местом для маломобильных граждан. Также в вагонах ведется видеонаблюдение, есть горизонтальные и вертикальные поручни из нержавеющей стали. Салоны обделаны трудногорючими материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU