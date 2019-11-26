2019-11-26T11:23:40+03:00
Общество

Свидетеля обвинения экс-руководителя СГ "Компаньон" сдал слишком самостоятельный мобильный телефон

В Красноглинском суде продолжают разбираться в споре бывших топ-менеджеров СГ "Компаньон"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Зобнин (справа) Фото:http://www.insur-info.ru/photo/p2583/ph39254/#phАлександр Зобнин (справа) Фото:http://www.insur-info.ru/photo/p2583/ph39254/#ph
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В Самаре продолжают расследовать уголовное дело бывших топ-менеджеров СГ "Компаньон": Александр Зобнин обвиняет своего бывшего делового партнера Бориса Семина в хищении имущества подконтрольного группе ООО "Проектный офис". На последнем заседании допрашивали одного из ключевых свидетелей, сообщает портал "Территория. Самара". Москвич Кирилл Мальцев работал аналитиком в "Проектном офисе" и его показания являются доказательством обвинения. По словам Мальцева он встречался с Семиным в мае 2017 года в гостинице Холидей Инн. Здесь он получил предложение способствовать переводу имущества компании.

Вот только в этот раз показания свидетеля были не слишком-то свзяными. "Сдал" хозяина мобильный телефон. По всем заокнам физики ему полагалось рассказать о передвижениях своего владельца, но вот детализация телефонных переговоров говорит: аппарат находился весь день на другом конце города, к гостинице не приближался. Мальцев, конечно, уверяет, что просто забыл трубку на работе. Но опять курьез: все это время телефон не просто лежал на столе, а жил активной жизнью: сам путешествовал по интернету, вел долгие разговоры. Как такое могло получиться? Свидетель отмечает, что по телефону отвечали его коллеги.

Защита Бориса Семина этому обстоятельству очень удивилась. Действительно, какой высокий уровень доверия. Но где-же тогда корпоративный телефон, с которым, по словам Мальцева, он и ездил на встречу? Как он выглядел? Куда потом делся? Кто его выдал? Ни на один из этих вопросов свидетель вспомнить ответ не смог.

Адвокаты Семина уверены, что дело нечисто.

-- На прошлом судебном заседании Мальцев вообще не понимал, что написано в детализации. Он говорил, что не понимает, что это такое. Теперь же свидетель нам рассказывает, что это вот несколько базовых станций, которые могли быть слева-справа. Вот это вот здесь — GPRS. Скорее всего, интернет-соединения, которые не говорят о том, что он брал трубку и с кем-то общался. Всё это говорит о его подготовленности к допросу, - приводит "Территория. Самара" слова адвоката Алексея Мезенцева.

Защита просит, чтобы следствие установило, кто готовил Мальцева к судебному заседанию, а правоохранители разобрались, не препятствуют ли некие лица правосудию. Процесс продолжится во вторник, 26 ноября. Будет допрошен следующий свидетель обвинения.

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Заявления об этом попросили приобщить к уголовному делу адвокаты, они утверждают, что все пострадавшие имеют отношение к "Проектному офису", через который по версии обвинения выводили деньги бенефициары страховой компании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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