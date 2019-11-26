В Самарской области полицейские разыскивают магазинного вора

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-26T16:57:43+03:00

Полицейские подозревают, что именно этот мужчина ворует товары в магазинах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Сызрани полицейские устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к нескольким кражам из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Что именно стащил воришка с прилавков и на какую сумму, не уточняется, но, возможно, именно он попал на записи камер видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, плотного телосложения, рост, 170-180 см, кавказской внешности, темные волосы и глаза, широкие густые брови. Был одет в черную парку до колен, светло-серые штаны, серо-синий свитер. На ногах у мужчины были черные кроссовки, а на голове - черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о личности данного человека, полицейские просят сообщать об этом по телефонам: 8 (8464) 35-02-02, 8(8464) 96-02-02, 8 (8464) 33-38-66.

ИСТОЧНИК KP.RU