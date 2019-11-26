Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – об Анюкове: «Он играет безошибочно, это удивительно»

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-26T19:32:52+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру 37-летнего защитника команды Александра Анюкова.

- Он играет безошибочно, это удивительно. Александр нам много помогает своими профессиональными качествами. Дай бог ему здоровья, если оно позволит, сможет еще играть. Человек, который смотрит за собой, может долго играть, - отметил Божович в интервью в программе «Футбол России».

Напомним, Анюков – воспитанник самарского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в «Крыльях Советов». Александр был в составе «КС», когда самарцы взяли бронзовые медали чемпионата России в 2004 году. После «Крыльев» защитник выступал за «Зенит». В этом сезоне Анюков играет за «КС» на правах аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU