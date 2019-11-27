В Тольятти пенсионер на Kalina не пропустил на "зебре" 10-летнего мальчика и сбил его

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-27T11:56:58+03:00

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал школьник. Оно произошло во вторник, 26 ноября, в 17:30 на улице Юбилейной.

- 73-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь со стороны бульвара Приморский в направлении улицы Фрунзе, в районе дома № 55 на улице Юбилейной сбил 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мальчик находился на прогулке без сопровождения взрослых. Он получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Насколько известно, он находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU