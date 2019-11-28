В Самаре экс-сотрудник Росрыболовства заплатит 1,5 млн рублей за крупную взятку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-28T10:16:54+03:00

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В Самаре суд вынес приговор бывшему консультанту отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергею Козлову. Его признали виновным в получении крупной взятки.

- Установлено, что 10 октября 2018 года Козлов получил от исполнительного директора ООО 200 тысяч рублей, большая часть которых была муляжом. За эти деньги он обещал составить и подписать акт обследования производства фирмы и помочь с подписанием документов членами комиссии, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд назначил экс-сотруднику Росрыболовства наказание в виде штрафа. Ему придется заплатить в доход государства 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU