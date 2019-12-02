Батутисты из Самарской области выиграли четыре медали на чемпионате мира в Японии

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-02T20:32:22+03:00

Также спортсмены из 63 региона смогли завоевать для страны путевку на Олимпиаду-2020 [видео]

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В столице Японии Токио завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте, в котором приняли участие 342 спортсмена из 38 стран. В турнире в составе сборной России выступили и представители Самарской области. Это воспитанники тольяттинской школы прыжков на батуте и СДЮСШОР-7 "Акробат" Андрей Юдин, Михаил Мельник и Элина Степанова. На троих они выиграли четыре медали.

Элина Степанова завоевала серебряную награду на международных соревнованияхФото: Twitter.com

- Михаил Мельник завоевал золотую медаль в общекомандном зачете и бронзовую - в личном. Также в команде с Андреем Юдиным он стал обладателем еще одной "бронзы". Элина Степанова выиграла "серебро" в прыжках на акробатической дорожке, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, Андрей Юдин отлично себя показал и в личном турнире. Там он занял четвертое место и завоевал олимпийскую лицензию для России на Олимпиаду-2020.

Прыжки на батуте - Андрей Юдин / Самарская область.Финал в личном зачете

ИСТОЧНИК KP.RU