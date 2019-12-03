Сэкономил и попал в рабство: вынесен приговор виновнику взрыва в многоэтажке на улице Георгия Димитрова

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-03T13:54:55+03:00

Владельцы поврежденных квартир и машин теперь смогут взыскать с него ущерб – а это 10 млн рублей

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Это ЧП самарцы долго не забудут. 5 февраля прошлого года около трех часов дня на ул.Георгия Димитрова,110 прогремел взрыв. Он разнес три этажа элитной многоэтажки. Куски бетона, обшивка, стекла разлетались во все стороны и приземлялись на припаркованные внизу машины.

Позже выяснилось: ЧП произошло в двухэтажной квартире под самой крышей. Внутри в это время находились двое рабочих – их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Виноватым следствие посчитало Виталия Проскурина – именно его нанял владелец квартиры для ремонта. А Проскурин привлек к работам еще двух человек. Пока они занимались стенами, сам Проскурин готовил все для того, чтобы заняться натяжными потолками. И тут он решил сэкономить: не покупать новый газовый баллон, и просто заправить тот, что у него уже был.

- По версии следствия, он заправил его на обычной автостоянке сверх положенной нормы, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. В день ЧП Проскурина в квартире не было, двое его коллег-рабочих занимались затиркой стен. И вдруг рванул газовый баллон, который уже несколько дней стоял в уголке и ждал своего часа.

В итоге пострадали 9 квартир, столько же автомобилей, плюс подъезд, лифты, лестница – эксперты общий ущерб оценили в 10 с лишним миллионов рублей.

Проскурина судили по двум статьям: повреждение чужого имущества и выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вчера мужчину признали виновным.

Суд не стал сурово называть отца двоих детей и приговорил его к трем годам и одному месяцу условно с испытательным сроком на четыре года.

Но на этом злоключения строителя не закончились: в рамках уголовного дела было подано множество гражданских исков, и суд оставил за их авторами право взыскивать ущерб с обидчика, но делать они это будут теперь не во время рассмотрения уголовного дела, а в рамках гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU