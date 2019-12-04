Губернатор пообещал, что в 2020 году тарифы на вывоз мусора в Самарской области не вырастут

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-04T11:57:47+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал прогноз регионального министерства энергетики и ЖКХ о грядущем повышении платы за вывоз мусора на 4%. По словам главы региона, пока речь об увеличении тарифов не идет.

- Итоги реализации программы будут подведены только в апреле 2020 года, поэтому говорить об увеличении тарифов на обращение с ТКО пока преждевременно. Но могу точно сказать, что в следующем году повышать плату за вывоз мусора мы не будем, - сообщил Дмитрий Азаров в среду, 4 декабря, на заседании в Самарской губернской думе.

Напомним, что проект изменения приказа «Об утверждении территориальной схемы по обращению с отходами» появился на сайте областного минЖКХ вчера. Новость о возможном повышении платы за вывоз мусора вызвала волнения среди жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU