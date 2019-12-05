2019-12-05T08:03:33+03:00
Общество

А заберу сам! Жители Самары предпочитают покупать онлайн средства гигиены, телефоны и одежду

Чаще всего заказ оплачивают прямо на странице интернет-магазина
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Жители Самары все чаще покупают онлайнЖители Самары все чаще покупают онлайн
Изменить размер текста:

Жители Самары в 2019 году были активными интернет-покупателями. Как выяснили специалисты сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет, каждый из опрошенных покупает что-то онлайн 2-3 раза в месяц. Исследование проводилось совместно с GfKRus. Выяснилось, что чаще всего через интернет горожане покупают одежду, телефоны и средства личной гигиены.

- Респонденты считают, что покупка онлайн удобна возможностью сравнить цены и найти самый дешевый вариант, - сообщают исследователи.

Интересно, что самарцы чаще других россиян предпочитают оплачивать покупки сразу на странице интернет-магазина, доверяя продавцк. Только 29% опрошенных не делает предоплату. Из них примерно половина платили наличными, вторая половина - картами.

При этом 75% опрошенных сами забирают товар в пунктах самовывоза. По их словам это удобно, ведь такие точки находятся рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута
Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей
В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин
В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман
Животных из подсобных хозяйств заподозрили в порче воздуха в Сызрани
В Самаре установят допсекции для светофоров на перекрестке Кирова - Вольская
Подсластили пилюлю: чиновники обещают масштабную закупку для парка самарского общественного транспорта
Дмитрий Азаров приехал в современный детсад под Самарой, который появился благодаря нацпроекту
В Самарской области мужчина хотел за взятку получить авто со штрафстоянки
Скандальный блогер из Москвы назвал самарский железнодорожный вокзал «уродливым»
Ремонт второй очереди Заводского шоссе в Самаре стартовал досрочно
«Прости, бес попутал»: житель поселка Запанской ударил друга ножом в грудь, но так и не смог вспомнить, за что
В Самаре хотят заставить горожан платить за проезд картами
С Новым годом, самарцы: в 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте может резко вырасти
В Новокуйбышевске непутевый сын стащил у родителей две стиральные машинки и пропил их
В Самарской области иностранец ответит перед судом за гибель своих пассажиров в ДТП
Жителей Самары наказали штрафами за кондиционеры и вывески на объектах культурного наследия
В Тольятти подписали соглашение между Союзом работодателей Самарской области и «WorldSkillsRussia»
Лидер аккумуляторного рынка России «АКОМ» начал поставки в Болгарию
В Самару на турнир по ММА приедет боец UFC Забит Магомедшарипов
Из салона вырезали спасатели: в Самарской области на трассе М-5 таксист залетел под стоящую на обочине фуру
Депутаты приняли бездефицитный бюджет Самарской области на 2020 год
В самарскую больницу угодила двухлетняя девочка, проглотившая батарейку