А заберу сам! Жители Самары предпочитают покупать онлайн средства гигиены, телефоны и одежду

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-05T08:03:33+03:00

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Жители Самары в 2019 году были активными интернет-покупателями. Как выяснили специалисты сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет, каждый из опрошенных покупает что-то онлайн 2-3 раза в месяц. Исследование проводилось совместно с GfKRus. Выяснилось, что чаще всего через интернет горожане покупают одежду, телефоны и средства личной гигиены.

- Респонденты считают, что покупка онлайн удобна возможностью сравнить цены и найти самый дешевый вариант, - сообщают исследователи.

Интересно, что самарцы чаще других россиян предпочитают оплачивать покупки сразу на странице интернет-магазина, доверяя продавцк. Только 29% опрошенных не делает предоплату. Из них примерно половина платили наличными, вторая половина - картами.

При этом 75% опрошенных сами забирают товар в пунктах самовывоза. По их словам это удобно, ведь такие точки находятся рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU