В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-05T09:34:32+03:00

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В Самарской области скоро начнут продавать автомобили, которые приставы и сотрудники ГИБДД арестовали за неуплату их владельцами долгов. Напомним, искать злостных неплательщиков специалистам помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В этом году он выходил на дороги региона 12 раз.

- Одной из тех, чью машину отправили на штрафстоянку, стала женщина, которая задолжала за газ и свет 81 тысячу рублей. Приставы арестовали ее автомобиль. Теперь он передан на реализацию. Деньги, полученные после продажи машины, пойдут на погашение долгов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Также на принудительную реализацию отправят еще 22 автомобиля. Отметим, что всего за время рейдов приставы арестовали 237 машин на общую сумму почти 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU