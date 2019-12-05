2019-12-05T09:34:32+03:00
Общество

В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин

Все арестованные автомобили продадут с молотка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Приставы не дождались уплаты долгов и отправили машины на принудительную реализациюПриставы не дождались уплаты долгов и отправили машины на принудительную реализациюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области скоро начнут продавать автомобили, которые приставы и сотрудники ГИБДД арестовали за неуплату их владельцами долгов. Напомним, искать злостных неплательщиков специалистам помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В этом году он выходил на дороги региона 12 раз.

- Одной из тех, чью машину отправили на штрафстоянку, стала женщина, которая задолжала за газ и свет 81 тысячу рублей. Приставы арестовали ее автомобиль. Теперь он передан на реализацию. Деньги, полученные после продажи машины, пойдут на погашение долгов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Также на принудительную реализацию отправят еще 22 автомобиля. Отметим, что всего за время рейдов приставы арестовали 237 машин на общую сумму почти 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута
Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей
В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман
Животных из подсобных хозяйств заподозрили в порче воздуха в Сызрани
В Самаре установят допсекции для светофоров на перекрестке Кирова - Вольская
А заберу сам! Жители Самары предпочитают покупать онлайн средства гигиены, телефоны и одежду
Подсластили пилюлю: чиновники обещают масштабную закупку для парка самарского общественного транспорта
Дмитрий Азаров приехал в современный детсад под Самарой, который появился благодаря нацпроекту
В Самарской области мужчина хотел за взятку получить авто со штрафстоянки
Скандальный блогер из Москвы назвал самарский железнодорожный вокзал «уродливым»
Ремонт второй очереди Заводского шоссе в Самаре стартовал досрочно
«Прости, бес попутал»: житель поселка Запанской ударил друга ножом в грудь, но так и не смог вспомнить, за что
В Самаре хотят заставить горожан платить за проезд картами
С Новым годом, самарцы: в 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте может резко вырасти
В Новокуйбышевске непутевый сын стащил у родителей две стиральные машинки и пропил их
В Самарской области иностранец ответит перед судом за гибель своих пассажиров в ДТП
Жителей Самары наказали штрафами за кондиционеры и вывески на объектах культурного наследия
В Тольятти подписали соглашение между Союзом работодателей Самарской области и «WorldSkillsRussia»
Лидер аккумуляторного рынка России «АКОМ» начал поставки в Болгарию
В Самару на турнир по ММА приедет боец UFC Забит Магомедшарипов
Из салона вырезали спасатели: в Самарской области на трассе М-5 таксист залетел под стоящую на обочине фуру
Депутаты приняли бездефицитный бюджет Самарской области на 2020 год
В самарскую больницу угодила двухлетняя девочка, проглотившая батарейку