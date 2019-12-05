Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-05T09:52:18+03:00

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В Самарской области осудили 33-летнего мошенника из Сызрани. Мужчина пытался обмануть одного из бизнесменов на 12 млн рублей.

- Установлено, что в мае 2019 года Станислав Л. собирался получить крупную сумму денег от предпринимателя под предлогом оказания помощи в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства. Мужчина был задержан 25 мая при получении части суммы в виде 5,2 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

В отношении сызранца правоохранители возбудили дело по статье «Покушение на мошенничество». В конце лета Сызранский городской суд внес его обвинительный приговор. Мужчине назначили 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. В дальнейшем осужденный попытался обжаловать приговор, но Самарский областной суд оставил его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU