На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-05T10:06:02+03:00

Подозреваемый в уголовном деле должен был предстать перед судом, но взял и укатил в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, находясь под уголовным преследованием, скрылся от суда

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В среду, 4 декабря, транспортные полицейские задержали на железнодорожном вокзале Самары 41-летнего жителя Сургута. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске.

- Жителя Сургута разыскивали как скрывшегося от суда по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте взяли под стражу мужчину и сообщили о его задержании инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU