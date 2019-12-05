На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута
В среду, 4 декабря, транспортные полицейские задержали на железнодорожном вокзале Самары 41-летнего жителя Сургута. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске.
- Жителя Сургута разыскивали как скрывшегося от суда по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте взяли под стражу мужчину и сообщили о его задержании инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU