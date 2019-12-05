2019-12-05T10:06:02+03:00
Происшествия

На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута

Мужчина, находясь под уголовным преследованием, скрылся от суда
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Подозреваемый в уголовном деле должен был предстать перед судом, но взял и укатил в СамаруПодозреваемый в уголовном деле должен был предстать перед судом, но взял и укатил в СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 4 декабря, транспортные полицейские задержали на железнодорожном вокзале Самары 41-летнего жителя Сургута. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске.

- Жителя Сургута разыскивали как скрывшегося от суда по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте взяли под стражу мужчину и сообщили о его задержании инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре нелегальный гараж оставил без воды школу
В Тольятти женщина-новичок во время снегопада улетела в опору
МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды
Пожар на нефтестанции в Татарстане: погибли двое рабочих из Самарской области
В Самарской области в 2020 году повысят зарплату бюджетникам
После трагедии в Оренбурге в Самаре обследуют более 20 мостов
В Самаре жители нескольких домов на Алма-Атинской и Стара-Загоре остались без холодной воды
На трассе под Тольятти девушка на «Калине» влетела в грузовик и погибла
Полезные выходные: «КП-Самара» приглашает в автотур по автосалонам города
В Самарской области благодаря «добрым крышечкам» удалось помочь реабилитационному центру «Ариадна»
Испугались штрафа: в Самаре чиновники убрали разрубленную свастику с памятника Победы
В Тольятти полицейские поймали слесаря с синтетическими наркотиками в сумке
Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей
В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин
В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман