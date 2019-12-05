2019-12-05T10:56:24+03:00
Общество

Испугались штрафа: в Самаре чиновники убрали разрубленную свастику с памятника Победы

Сотрудники районной администрации побоялись, что их привлекут за пропаганду фашизма
Анастасия ФИЛАТОВА
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Меч, который разрубал свастику, теперь просто воткнут в землю / фото: администрация СамарыМеч, который разрубал свастику, теперь просто воткнут в землю / фото: администрация Самары
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В самарском поселке Управленческий отреставрировали обелиск и стелу, установленные рядом с ДК «Чайка» в память о воинах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Правда, после ремонта стела, которая была сделана в виде меча, разрубающего фашистскую свастику, претерпела некоторые изменения. Пропала свастика. Как выяснилось, убрали ее по поручению администрации Красноглинского района. Чиновники испугались, что их накажут за пропаганду фашизма, пишет «Другой город».

По словам сотрудников администрации Красноглинского района, за стелу со свастикой, которая была установлена к 30-летию победы в 1975 году, их могли бы привлечь к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» или признать нарушителями статьи 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», где есть прямой запрет на использование нацистской символики в любой форме.

Решение чиновников о демонтаже разрубленной свастики оказалось преждевременным. Примерно через две недели после открытия отреставрированного памятника Госдума РФ приняла поправки в статью 6 федерального закона, которые разрешают использовать нацистскую символику в тех случаях, когда создается негативное отношение к данной идеологии и нет признаков пропаганды. Таким образом, применять подобную символику в произведениях литературы, искусства и науки будет можно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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