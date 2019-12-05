2019-12-05T13:27:02+03:00
Авто

Полезные выходные: «КП-Самара» приглашает в автотур по автосалонам города

Участники автотура прокатаются на новинках, узнают о выгодных акция и новостях автомира
Кристина АДАЕВА
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Пора покупать машину!Пора покупать машину!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарцев, которые планируют купить машину, приглашают в тур по автосалонам города. Вместе с «Комсомолкой» на комфортабельном автобусе участники тура отправятся на экскурсию по автосалонам Самары. Там их ждет встреча с опытными и учтивыми менеджерами, которые расскажут, о новинках мирового автопрома и выгодных предложениях и акциях. Также в программе тест-драйв, викторины и конкурсы.

Запланирован тур на 14 декабря. Участие - бесплатное. Присоединиться могу все желающие. Поторопитесь, количество участников ограничено. Регистрация осуществляется до 18 часов 6 декабря.

Записаться на автотур можно по телефону (846) 270-69-10 или отправив заявку по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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