В Самаре жители нескольких домов на Алма-Атинской и Стара-Загоре остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-05T11:53:06+03:00

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Утром в четверг, 5 декабря, в Кировском районе Самары произошла очередная коммунальная неприятность. В районе улицы Алма-Атинской прохудилась труба с холодной водой. В итоге в кранах живительная влага пропала, но зато появилась на дорогах.

- Топит дорогу на Алма-Атинской, 94. Рядом школа № 99. Пешком не пройти, а детям на занятия идти, - поделился в соцсетях один из местных жителей, опубликовав видео ЧП.

Как сообщили в «Самарских коммунальных системах», из-за утечки без холодной воды остались жители домов по улице Стара-Загора, 285, 287, 293, 295, 299, 301, 303, 305, 307 и по улице Алма-Атинской, 144, 146, 148, 150, 152, 122. Где именно произошел порыв и насколько он серьезен, пока не известно. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «СКС», специалистам предстоит провести земляные работы, чтобы установить причину и место утечки. На время ремонтных работ местных жителей обеспечили бойлером с питьевой водой. Его установили возле дома № 287 на улице Стара-Загора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/747931" frameborder="0"></iframe> В Самаре из-за утечки на трубе затопило улицу Алма-Атинскую.Видео: Михаил Коновалов / Самара Life

ИСТОЧНИК KP.RU