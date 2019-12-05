После трагедии в Оренбурге в Самаре обследуют более 20 мостов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-05T11:54:51+03:00

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2 декабря на окраине Оренбурга из-за тяжести грузовика с щебнем обрушился ремонтируемый мост. При этом пострадали трое находившихся на мосту рабочих. А 4 декабря в Самаре начали искать подрядчика, который будет готов в 2020 году обследовать и при необходимости отремонтировать городские мосты, пешеходные тоннели и дамбы. На эти цели городские власти готовы потратить 13,5 миллионов рублей.

- По контракту подрядчик должен будет выполнить работы по содержанию и ремонту искусственных сооружений - мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей, - говорится в документах закупки.

В список попали шесть автомобильных мостов – «Самарский», «Орловский», «Подстепновка», «Татьянка», «Чекистов» и «Южный», пешеходный мост через Угольный овраг в Красноглинскеом районе и 10 путепроводов – «Автора», «22 Партсъезд», «Заводское шоссе», «Казачий», «Кировский», «Ракитовский», «Смышляевский», «Физкультурный», «139 км» и «116 км».

Также в список попали четыре пешеходных тоннеля: Кирова-Победы (1966 год постройки), Кирова-Теннисная (построен в 1984 году, отремонтирован в 2014-м), Заводское шоссе-пр. Кирова (отремонтирован в 2019) и тоннель через Пугачевский тракт, а также дамба комплекса «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU