2019-12-05T11:54:51+03:00
Общество

После трагедии в Оренбурге в Самаре обследуют более 20 мостов

На их содержание и ремонт потратят 13,5 млн рублей
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
На ремонт мостов потратят 13,5 миллионов рублейНа ремонт мостов потратят 13,5 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

2 декабря на окраине Оренбурга из-за тяжести грузовика с щебнем обрушился ремонтируемый мост. При этом пострадали трое находившихся на мосту рабочих. А 4 декабря в Самаре начали искать подрядчика, который будет готов в 2020 году обследовать и при необходимости отремонтировать городские мосты, пешеходные тоннели и дамбы. На эти цели городские власти готовы потратить 13,5 миллионов рублей.

- По контракту подрядчик должен будет выполнить работы по содержанию и ремонту искусственных сооружений - мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей, - говорится в документах закупки.

В список попали шесть автомобильных мостов – «Самарский», «Орловский», «Подстепновка», «Татьянка», «Чекистов» и «Южный», пешеходный мост через Угольный овраг в Красноглинскеом районе и 10 путепроводов – «Автора», «22 Партсъезд», «Заводское шоссе», «Казачий», «Кировский», «Ракитовский», «Смышляевский», «Физкультурный», «139 км» и «116 км».

Также в список попали четыре пешеходных тоннеля: Кирова-Победы (1966 год постройки), Кирова-Теннисная (построен в 1984 году, отремонтирован в 2014-м), Заводское шоссе-пр. Кирова (отремонтирован в 2019) и тоннель через Пугачевский тракт, а также дамба комплекса «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре нелегальный гараж оставил без воды школу
В Тольятти женщина-новичок во время снегопада улетела в опору
МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды
Пожар на нефтестанции в Татарстане: погибли двое рабочих из Самарской области
В Самарской области в 2020 году повысят зарплату бюджетникам
В Самаре жители нескольких домов на Алма-Атинской и Стара-Загоре остались без холодной воды
На трассе под Тольятти девушка на «Калине» влетела в грузовик и погибла
Полезные выходные: «КП-Самара» приглашает в автотур по автосалонам города
В Самарской области благодаря «добрым крышечкам» удалось помочь реабилитационному центру «Ариадна»
Испугались штрафа: в Самаре чиновники убрали разрубленную свастику с памятника Победы
В Тольятти полицейские поймали слесаря с синтетическими наркотиками в сумке
На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута
Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей
В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин
В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман