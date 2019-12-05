2019-12-05T12:10:25+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году повысят зарплату бюджетникам

Оклады сотрудников увеличат в 1,03 раза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Зарплаты самарских бюджетников вырастут с 1 января 2020 годаЗарплаты самарских бюджетников вырастут с 1 января 2020 годаФото: Архив "КП"
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В Самарской области в следующем году повысят зарплату работникам бюджетной сферы. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на его официальном сайте.

- Постановляем повысить с 1 января 2020 года в 1,03 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2019 года должностных и минимальных окладов работников государственных учреждений, - говорится в документе.

Исключение составят оклады некоторых работников соцсферы, спорта, а также Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС, службы эксплуатации зданий и сооружений, службы транспортного обеспечения, регионального центра обеспечения соцподдержки населения, агентства по реализации молодежной политики, областного медицинского информационно-аналитического центра и государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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