Пожар на нефтестанции в Татарстане: погибли двое рабочих из Самарской области

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-05T12:31:40+03:00

Мужчины занимались чисткой резервуара, когда внезапно произошел хлопок, а затем началось возгорание

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В минувшую среду, 4 декабря, на нефтеперекачивающей станции около села Калейкино в Альметьевском районе Татарстана произошел пожар, после тушения которого были найдены тела двоих рабочих. Как выяснилось, они были уроженцами Самарской области.

- По предварительным данным, при очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров произошел хлопок, а потом возгорание нефтесодержащей жидкости. В результате погибли двое рабочих подрядной организации 32-х лет и 29-ти лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК по республике Татарстан.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Как пишет moyalmetevsk.ru, погибший 32-летний мужчина проживал в поселке Просвет Волжского района, а 29-летний мужчина — в поселке Чкаловск.

ИСТОЧНИК KP.RU