2019-12-05T12:31:40+03:00
Происшествия

Пожар на нефтестанции в Татарстане: погибли двое рабочих из Самарской области

Мужчины занимались чисткой резервуара, когда внезапно произошел хлопок, а затем началось возгорание
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по республике ТатарстанФото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 4 декабря, на нефтеперекачивающей станции около села Калейкино в Альметьевском районе Татарстана произошел пожар, после тушения которого были найдены тела двоих рабочих. Как выяснилось, они были уроженцами Самарской области.

- По предварительным данным, при очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров произошел хлопок, а потом возгорание нефтесодержащей жидкости. В результате погибли двое рабочих подрядной организации 32-х лет и 29-ти лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК по республике Татарстан.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Как пишет moyalmetevsk.ru, погибший 32-летний мужчина проживал в поселке Просвет Волжского района, а 29-летний мужчина — в поселке Чкаловск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре нелегальный гараж оставил без воды школу
В Тольятти женщина-новичок во время снегопада улетела в опору
МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды
В Самарской области в 2020 году повысят зарплату бюджетникам
После трагедии в Оренбурге в Самаре обследуют более 20 мостов
В Самаре жители нескольких домов на Алма-Атинской и Стара-Загоре остались без холодной воды
На трассе под Тольятти девушка на «Калине» влетела в грузовик и погибла
Полезные выходные: «КП-Самара» приглашает в автотур по автосалонам города
В Самарской области благодаря «добрым крышечкам» удалось помочь реабилитационному центру «Ариадна»
Испугались штрафа: в Самаре чиновники убрали разрубленную свастику с памятника Победы
В Тольятти полицейские поймали слесаря с синтетическими наркотиками в сумке
На вокзале в Самаре поймали находившегося в федеральном розыске жителя Сургута
Сызранец 2,5 года посидит в колонии за попытку обмануть предпринимателя на 12 млн рублей
В Самарской области более 20 человек из-за долгов могут остаться без своих машин
В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман