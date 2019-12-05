МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-05T13:05:25+03:00

К вечеру в регионе станет ветрено, и пойдет мокрый снег с дождем

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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. К вечеру четверга, 5 декабря, в регионе усилится ветер, и начнутся мокрый снег с дождем.

- С 19:00 5 декабря до 19:00 6 декабря местами по Самарской области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможен гололед. Порывы ветра составят 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее на улицах: не стоит ходить рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и непрочных навесов. Сотрудники ведомства советуют подготовить не скользящую обувь. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личных авто по городу. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU