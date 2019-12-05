В Тольятти женщина-новичок во время снегопада улетела в опору

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-05T13:21:41+03:00

Автомобилистка не справилась с управлением и повстречалась со столбом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду, 4 декабря, на улице Революционной в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 13:30 42-летняя женщина на автомобилей «Лада Гранта» влетела в столб.

- Автомобилистка, стаж управления которой с 30 октября 2019 года, двигалась в условиях снегопада. В пути следования она нарушила правила расположения машины на проезжей части и в районе дома № 20 на улице Революционной врезалась в световую опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пострадал 45-летний пассажир «Гранты». Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU