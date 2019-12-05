В Самаре нелегальный гараж оставил без воды школу
В Самаре коммунальщики продолжают бороться с утечкой на водоводе диаметром 400 мм, которая произошла утром в четверг, 5 декабря, в районе пересечения улиц Алма-Атинской и Стара-Загора. Напомним, из-за коммунальной неприятности без воды остались несколько домов и школа в Кировском районе.
- Наши сотрудники оперативно выехали на место, провели обследование поврежденного участка и сделали переключение на сетях. Сейчас жители всех ближайших домов с водой, а вот школа — нет. Устранению утечки мешает незаконный металлический гараж, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
По словам представителей компании, гараж установлен на водоводе и прямо под линиями электропередач. Из-за него аварийная бригада никак не может начать там работы. Сейчас ремонтники ждут, когда администрация Кировского района уберет гараж из опасной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU