В Самаре нелегальный гараж оставил без воды школу

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-05T13:39:37+03:00

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В Самаре коммунальщики продолжают бороться с утечкой на водоводе диаметром 400 мм, которая произошла утром в четверг, 5 декабря, в районе пересечения улиц Алма-Атинской и Стара-Загора. Напомним, из-за коммунальной неприятности без воды остались несколько домов и школа в Кировском районе.

- Наши сотрудники оперативно выехали на место, провели обследование поврежденного участка и сделали переключение на сетях. Сейчас жители всех ближайших домов с водой, а вот школа — нет. Устранению утечки мешает незаконный металлический гараж, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

По словам представителей компании, гараж установлен на водоводе и прямо под линиями электропередач. Из-за него аварийная бригада никак не может начать там работы. Сейчас ремонтники ждут, когда администрация Кировского района уберет гараж из опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU