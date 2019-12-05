В Самаре проверят надежность моста на Главной и путепровода Казачий

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-05T14:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика для обследования моста через реку Самару на улице Главной и путепровода Казачий на 121 км Куйбышевской железной дороги. На эти цели из городского бюджета выделят почти 2,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит выявить дефекты и повреждения в конструкциях моста и путепровода, которые влияют на их безопасность, грузоподъемность и долговечность, определить их пригодность к ремонту, а также оценить фактическую грузоподъемность сооружений, - говорится в техзадании.

Победителя электронного аукциона определят 20 декабря. Провести обследование моста и путепровода подрядчик должен до 31 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU