В Самаре проверят надежность моста на Главной и путепровода Казачий
Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика для обследования моста через реку Самару на улице Главной и путепровода Казачий на 121 км Куйбышевской железной дороги. На эти цели из городского бюджета выделят почти 2,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчику предстоит выявить дефекты и повреждения в конструкциях моста и путепровода, которые влияют на их безопасность, грузоподъемность и долговечность, определить их пригодность к ремонту, а также оценить фактическую грузоподъемность сооружений, - говорится в техзадании.
Победителя электронного аукциона определят 20 декабря. Провести обследование моста и путепровода подрядчик должен до 31 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU