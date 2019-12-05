2019-12-05T14:56:46+03:00
Общество

«Была проделана колоссальная работа»: Геннадий Котельников прокомментировал принятый бюджет Самарской области на 2020 год

Спикер Самарской губдумы рассказал, куда в следующем году пойдут бюджетные деньги
Илона МАЙСКАЯ
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Геннадий Котельников рассказал, что бюджет на ближайшую трехлетку был принят единодушноГеннадий Котельников рассказал, что бюджет на ближайшую трехлетку был принят единодушно
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В среду, 4 декабря, Самарская губернская дума приняла бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Он будет бездефицитным: доходы и расходы региональной казны в следующем году составят 184,8 млрд рублей. Бюджет сверстали с учетом поступлений из федеральной казны — 35,5 млрд рублей. Его приняли единогласно, возражающих не было.

- Была проделана колоссальная работа. В этом году поправок было в 5 раз меньше, чем в прошлом. Тогда их было примерно полтысячи Я доволен проделанной депутатами и министерствами работой. Три четверти бюджета имеют социальную направленность. Средства пойдут на образование, здравоохранение и т.п. В частности, на строительство поликлиник, ремонт школ и поддержку льготных категорий граждан. Мы приняли очень важный для области документ и сделали это конструктивно, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Добавим, что благодаря своей эффективной работе область в скором времени получит из федерального бюджета дополнительные 1,5 млрд рублей. По словам спикера губдумы, большая часть денег — около 850 млн рублей — пойдет на ремонт и строительство дорог. Распределение остальной части суммы пройдет с учетом пожеланий жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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