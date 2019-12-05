В Самаре в доме на проспекте Кирова работал подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-05T15:11:50+03:00

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В Самаре прокуратура нашла еще один подпольный игорный клуб. Он незаконно работал в десятиэтажке на проспекте Кирова, 130 в Кировском районе.

- Салон работал по следующей схеме: посетители передавали деньги администратору, после чего она включала на компьютере специальную программу и давала доступ к играм. В случае выигрыша игрок мог забрать деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

При проверке помещения правоохранители нашли там 9 компьютеров с программами для игр, а также пятерых посетителей и администратора. Все оборудование стражи порядка забрали. Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, кто организовал подпольный салон и проводил там игры.

ИСТОЧНИК KP.RU