Чтобы не рубили елки: леса Самарской области начнут усиленно патрулировать перед Новым годом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-05T15:34:11+03:00

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В Самарской области начинается патрулирование лесов. Из-за приближения Нового года пристальное внимание, конечно, будет уделено молодыми елочкам, которые нередко незаконно попадают в дома жителей.

- Созданы рабочие группы из числа сотрудников министерства, ГКУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений ГУ МВД по Самарской области. Они будут в усиленном режиме патрулировать места произрастания молодняков хвойных пород. Также сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, перевозящие новогодние елки, - сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области.

Напомним, что за одну незаконно срубленную ель обычным гражданам грозит штраф в 3-4 тысячи рублей, должностным лицам — 20-40 тысяч рублей, юрлицам — 200-300 тысяч рублей. Также «черному лесорубу» придется возместить причиненный ущерб — более 3 тысяч рублей. За спил двух и более елей нарушителям будет грозить уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Самарцам советуют покупать елки только в специально отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU