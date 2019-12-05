В Самаре ученые сразятся в битве и расскажут о беспилотных «газельках»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-05T16:57:08+03:00

У молодых ученых будет 10 минут, чтобы заинтересовать зрителей

Судьей в сражении выступит шумомер, который будет замерять аплодисменты зрителей

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В следующую пятницу, 13 декабря, в Самаре пройдет новый сезон битвы ученых Science Slam. Это международный проект популяризации науки. У каждого молодого ученого будет 10 минут, чтобы рассказать о своих проектах и заинтересовать зрителей. Авторов лучших идей определит шумомер, который замерит аплодисменты.

- В рамках проекта 5 ученых расскажут о сборе космического мусора, о новых суперлегких материалах, квантовой физике, о беспилотных «газельках» и о новом способе предсказать банкротство предприятий, - рассказали организаторы Science Slam.

Битва ученых пройдет в клубе «Звезда» на улице Ново-Садовой. Начало мероприятия - в 19:00. Подробнее о проекте можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU