Самарцам предлагают поделиться мнением о приоритетах ремонта дорог в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-05T16:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 декабря, в Самарской области стартовал опрос среди жителей, где они смогут поделиться своим мнением о приоритетах ремонта дорог 2020 году. Он проводится в соцсети «ВКонтакте» на странице сообщества «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жителям региона нужно будет ответить на один вопрос: как они считают, на что в первую очередь нужно будет обратить внимание при ремонте дорог. Вариантов ответа будет шесть: развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения, применение современных подходов к ремонту дорог, ремонт дворов и внутриквартальных проездов, комфортность дорог. Также можно будет выбрать вариант — ремонт только проезжих частей, чтобы охватить больше дорог.

Напомним, что в следующем году в регионе должны привести в порядок 241 км дорог. В частности, большие силы и средства будут направлены на 2 этап строительства Фрунзенского моста, а также на реконструкции моста через реку Сок и дороги «Тольятти — Ягодное» в Ставропольском районе. В 2020 году уровень нормативного состояния дорог регионального значения должен составить 33,85%, а Самарско-Тольяттинской агломерации — 65,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU