В Тольятти гастролера-наркосбытчика осудили на 13 лет за 44 преступления
В Тольятти суд вынес приговор «транзитному» наркосбытчику — 30-летнему жителю Санкт-Петербурга. Его признали виновным в 44 преступлениях, связанных со сбытом запрещенных веществ.
- Установлено, что мужчина с мая по июнь 2018 года передвигался на служебной машине по стране. За это время он побывал в Карелии, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях, где он несколько раз сбыл наркотики через тайники-закладки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Преступные гастроли петербуржца завершились в Тольятти. Именно полицейские Автограда смогли поймать наркосбытчика. Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU