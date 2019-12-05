В Тольятти гастролера-наркосбытчика осудили на 13 лет за 44 преступления

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-05T16:29:36+03:00

Мужчина за два месяца объездил полстраны и «наследил» на срок в колонии

Изменить размер текста: A A

В Тольятти суд вынес приговор «транзитному» наркосбытчику — 30-летнему жителю Санкт-Петербурга. Его признали виновным в 44 преступлениях, связанных со сбытом запрещенных веществ.

- Установлено, что мужчина с мая по июнь 2018 года передвигался на служебной машине по стране. За это время он побывал в Карелии, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях, где он несколько раз сбыл наркотики через тайники-закладки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Преступные гастроли петербуржца завершились в Тольятти. Именно полицейские Автограда смогли поймать наркосбытчика. Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU