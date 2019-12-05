Азаров думает по-самарски: Михаил Матвеев рассказал, как принимали бюджет Самарской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-05T16:48:25+03:00

Депутат КПРФ отметил, что в этом году правительству удалось привлечь намного больше денег, чем обычно

Изменить размер текста: A A

Губернская дума в окончательном чтении приняла бюджет Самарской области на 2020 год. Он получился бездефицитным, доходы и расходы составляют 184,84 рубля. Комментируя итоги работы над документом, депутат КПРФ Михаил Матвеев отметил, что областное правительство сумело привлечь так много средств, как никогда. По его словам это поможет региону.

- Разумеется, когда федеральный центр дает средства в регион, у областного правительства и у губернской думы появляется возможность собственные средства перераспределять на другие направления, - отметил он.

Также Михаил Матвеев отметил, что его впечатлило выступление губернатора и глубокое знание им местных реалий.

-Все-таки чувствуется, когда губернатор — самарец. Он и чувствует по-самарски, и думает по-самарски, наконец-то мы дожили до этих времен, - подчеркнул депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU