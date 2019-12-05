2019-12-05T16:51:05+03:00
Общество

В Самаре завели уголовное дело после жалоб жителей на текущую крышу

Проверка показала, что управляющая компания плохо выполнчла свою работу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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В Самаре следователи завершили проверку жалоб местных жителей на протекающие крыши. Напомним, под подозрения попали шесть многоквартирных домов: два в Советском районе и четыре в Промышленном районе. Итогом проверок стало возбуждение уголовного дела - по статье «Ненадлежащее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- Установлено, что 1 августа 2017 года сотрудники управляющей компании ПЖРТ № 11 провели некачественные работы в доме № 9 по улице Краснодонской в Промышленном районе, в результате чего на его крыше и кровле появились дефекты и повреждения. Все это привело к протеканию кровли, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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