Соболев, Дибала, Ракитич: форвард «Крыльев Советов» попал в список возможных трансферов «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в список из 47 футболистов, которые связаны с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед». Его составило издание Manchester Evening News, которое опиралось на упоминаниях в СМИ в связи с возможным переходов в стан «красных дьяволов» или интересом «МЮ», сообщает «Спорт-Экспресс».
Помимо Соболева в список попали Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Пауло Дибала и Эмре Джан из «Ювентуса», Усман Дембеле, Иван Ракитич и Артуро Видаль из «Барселоны», Тони Кроос из мадридского «Реала», Дрис Мертенс из «Наполи» и т.д.
Напомним, в 18 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов. Он делит первое место в гонке бомбардиров с «Элдором Шомуродовым» из «Ростова» и Артемом Дзюбой из «Зенита».
ИСТОЧНИК KP.RU