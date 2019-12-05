2019-12-05T17:53:19+03:00
Спорт

Соболев, Дибала, Ракитич: форвард «Крыльев Советов» попал в список возможных трансферов «Манчестер Юнайтед»

Его опубликовало местное издание, основываясь на упоминаниях в связи с переходом в стан «красных дьяволов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 18 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов.В 18 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в список из 47 футболистов, которые связаны с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед». Его составило издание Manchester Evening News, которое опиралось на упоминаниях в СМИ в связи с возможным переходов в стан «красных дьяволов» или интересом «МЮ», сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо Соболева в список попали Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Пауло Дибала и Эмре Джан из «Ювентуса», Усман Дембеле, Иван Ракитич и Артуро Видаль из «Барселоны», Тони Кроос из мадридского «Реала», Дрис Мертенс из «Наполи» и т.д.

Напомним, в 18 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов. Он делит первое место в гонке бомбардиров с «Элдором Шомуродовым» из «Ростова» и Артемом Дзюбой из «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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