Хороший лед даже в +10: В Самаре открыли уникальный каток под открытым небом

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-05T18:28:50+03:00

Гости ТЦ «Мега» могут кататься на коньках с ноября по апрель.

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Начало декабря в Самаре выдалось теплым, на дорогах кашица из снега, температура около ноля, а у ТЦ «Мега» уже рассекают лед первые конькобежцы и любители-фигуристы. Пятого декабря гостям презентовали уникальный каток под открытым небом. Покрытие площадки, которая может вмещать до 120 человек, гладкое, прочное и устойчивое к перепадам температур. Лед не портится даже когда на термометре +10 по Цельсию. А значит, открывать сезон самарцы могут уже с конца ноября и кататься до апреля.

Для детей есть пингвины-помощники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это первый подобный объект в городе, под основанием льда работает особая система охлаждения - отмечает управляющий ТЦ МЕГА Самара Евгений Карлашов. – В Европе есть катки, которые работают круглый год, я мечтал, чтоб такой появился в Самаре. И вот теперь он у нас есть.

Качество льда высоко оценили профессионалы. Вице-президент федерации фигурного катания России и руководитель областной федерации фигурного катания Вера Богуш отметила, что на такой площадке могут и тренироваться спортсмены-фигуристы, и осваивать азы катания новички.

- Для здоровья свежий воздух, катание коньках очень полезно! - пригласила всех на лед Вера Александровна

Площадь катка 450 м². Вложили в него аж 25 млн рублей, но на стоимость проката это никак не повлияло. Взрослым и детям подберут пару коньков за 100-150 рублей в час.

Всем желающим поберут пару коньков по размеруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы стремимся создать атмосферу праздника и комфорта для наших гостей. Работает теплая раздевалка с буфетом, играет музыка, рядом – нарядная елка и световые фигуры. А внутри торгового центра оригинальные праздничные декорации. Мы решили исполнить мечту самарцев о лете в зимние дни: Дед Мороз у нас в шортах, а снеговики с удочками ловят рыбу, -рассказала маркетолог ТЦ Евгения Андросова.

Кстати, с открытия зимнего бульвара 7 декабря начнется череда праздничных мероприятий в «Меге», а 28 декабря сюда приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Массовые покатушки дарят море позитива!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU