2019-12-05T18:28:50+03:00
Общество

Хороший лед даже в +10: В Самаре открыли уникальный каток под открытым небом

Гости ТЦ «Мега» могут кататься на коньках с ноября по апрель.
Анна ИЛЮШИНА
Поделиться:
Первыми лед опробовали профессиональные спортсмены и отметили: покрытие отличное!Первыми лед опробовали профессиональные спортсмены и отметили: покрытие отличное!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Начало декабря в Самаре выдалось теплым, на дорогах кашица из снега, температура около ноля, а у ТЦ «Мега» уже рассекают лед первые конькобежцы и любители-фигуристы. Пятого декабря гостям презентовали уникальный каток под открытым небом. Покрытие площадки, которая может вмещать до 120 человек, гладкое, прочное и устойчивое к перепадам температур. Лед не портится даже когда на термометре +10 по Цельсию. А значит, открывать сезон самарцы могут уже с конца ноября и кататься до апреля.

Для детей есть пингвины-помощники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для детей есть пингвины-помощники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это первый подобный объект в городе, под основанием льда работает особая система охлаждения - отмечает управляющий ТЦ МЕГА Самара Евгений Карлашов. – В Европе есть катки, которые работают круглый год, я мечтал, чтоб такой появился в Самаре. И вот теперь он у нас есть.

Качество льда высоко оценили профессионалы. Вице-президент федерации фигурного катания России и руководитель областной федерации фигурного катания Вера Богуш отметила, что на такой площадке могут и тренироваться спортсмены-фигуристы, и осваивать азы катания новички.

- Для здоровья свежий воздух, катание коньках очень полезно! - пригласила всех на лед Вера Александровна

Площадь катка 450 м². Вложили в него аж 25 млн рублей, но на стоимость проката это никак не повлияло. Взрослым и детям подберут пару коньков за 100-150 рублей в час.

Всем желающим поберут пару коньков по размеру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всем желающим поберут пару коньков по размеруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы стремимся создать атмосферу праздника и комфорта для наших гостей. Работает теплая раздевалка с буфетом, играет музыка, рядом – нарядная елка и световые фигуры. А внутри торгового центра оригинальные праздничные декорации. Мы решили исполнить мечту самарцев о лете в зимние дни: Дед Мороз у нас в шортах, а снеговики с удочками ловят рыбу, -рассказала маркетолог ТЦ Евгения Андросова.

Кстати, с открытия зимнего бульвара 7 декабря начнется череда праздничных мероприятий в «Меге», а 28 декабря сюда приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Массовые покатушки дарят море позитива! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые покатушки дарят море позитива!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К выходным в Самарской области прекратится снегопад и потеплеет до плюсовых значений
Жителей Самарской области просят выбрать, какие дороги стоит отремонтировать в регионе в первую очередь
Журналист из Похвистнево считает, что раскрыть тайну перевала Дятлова поможет экспертиза уголовного дела
Соболев, Дибала, Ракитич: форвард «Крыльев Советов» попал в список возможных трансферов «Манчестер Юнайтед»
В Самаре завели уголовное дело после жалоб жителей на текущую крышу
Азаров думает по-самарски: Михаил Матвеев рассказал, как принимали бюджет Самарской области
В Тольятти гастролера-наркосбытчика осудили на 13 лет за 44 преступления
В новый бюджет Самарской области заложили дополнительные средства на больницы, школы и квартиры для сирот
Самарцам предлагают поделиться мнением о приоритетах ремонта дорог в 2020 году
На теле жертвы "чапаевского потрошителя" нашли ДНК возможного преступника
В Самаре ученые сразятся в битве и расскажут о беспилотных «газельках»
Чтобы не рубили елки: леса Самарской области начнут усиленно патрулировать перед Новым годом