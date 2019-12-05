2019-12-05T19:15:34+03:00
Общество

К выходным в Самарской области прекратится снегопад и потеплеет до плюсовых значений

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу, субботу и воскресенье
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В субботу и воскресенье облачно с прояснениями и без осадков.В субботу и воскресенье облачно с прояснениями и без осадков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в пятницу, 6 декабря, и в выходные, 7 и 8 декабря, столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, а снег сначала сменится дождем, а потом и вовсе прекратится. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Так, в пятницу в регионе ожидают облачную с прояснениями погоду, местами мокрый снег и дождь. Не исключен гололед. Ночью столбики термометров опустятся до -1… -6, днем поднимутся до -2… +3. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В субботу и воскресенье облачно с прояснениями и без осадков. Ночью -1… -6, днем -4… +1. Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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