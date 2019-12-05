Футболисты «КС» встретились с ребятами из интерната для детей с проблемами слуха и вручили им подарки

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-05T19:55:46+03:00

Ребята тоже не остались в долгу – они вручили футболистам подарки, сделанные своими руками. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» встретились с детьми из интерната №117, в нем занимаются мальчики и девочки с проблемами слуха. Семьи многих из детей находятся в трудной жизненной ситуации, также в интернате есть мальчики и девочки, оставшиеся без попечения родителей. Встреча прошла на тренировочной базе футбольного клуба.

- Несколько дней назад футболисты «Крыльев» Антон Зиньковский и Владимир Полуяхтов встречались с ребятами в интернате. После общения и автограф- и фотосессии с детьми игроки собрали с елки записки с их новогодними желаниями. Сегодня перед тренировкой футболисты исполнили мечты детей, вручив каждому ребенку подарок, - рассказали в пресс-службе клуба.

Наставник «КС» Миодраг Божович от тренерского штаба подарил интернату мячи, манишки, барьеры и все необходимое для занятия футболом. Ребята тоже не остались в долгу – они вручили футболистам подарки, сделанные своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU