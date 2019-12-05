Футболисты «КС» встретились с ребятами из интерната для детей с проблемами слуха и вручили им подарки
Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» встретились с детьми из интерната №117, в нем занимаются мальчики и девочки с проблемами слуха. Семьи многих из детей находятся в трудной жизненной ситуации, также в интернате есть мальчики и девочки, оставшиеся без попечения родителей. Встреча прошла на тренировочной базе футбольного клуба.
- Несколько дней назад футболисты «Крыльев» Антон Зиньковский и Владимир Полуяхтов встречались с ребятами в интернате. После общения и автограф- и фотосессии с детьми игроки собрали с елки записки с их новогодними желаниями. Сегодня перед тренировкой футболисты исполнили мечты детей, вручив каждому ребенку подарок, - рассказали в пресс-службе клуба.
Наставник «КС» Миодраг Божович от тренерского штаба подарил интернату мячи, манишки, барьеры и все необходимое для занятия футболом. Ребята тоже не остались в долгу – они вручили футболистам подарки, сделанные своими руками.
ИСТОЧНИК KP.RU