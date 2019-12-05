2019-12-05T20:53:27+03:00
Происшествия

В Самарской области суд отправил в СИЗО организатора Строительно-сберегательной кассы

В работе кредитного потребительского кооператива нашли все признаки финансовой пирамиды
Евгения ВАСИНА
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«Строительно-сберегательная касса» с 2015 года принимала деньги у населения под привлекательные проценты и выдавала доступные займы.«Строительно-сберегательная касса» с 2015 года принимала деньги у населения под привлекательные проценты и выдавала доступные займы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается борьба с финансовыми пирамидами. 5 декабря Октябрьский районный суд изменил меру пресечения председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» Любови Калининой с домашнего ареста до перевода в СИЗО. Женщину обвиняют в мошенничестве, а организованный ею потребительский кооператив имеет все признаки финансовой пирамиды.

Напомним, «Строительно-сберегательная касса» с 2015 года принимала деньги у населения под привлекательные проценты и выдавала доступные займы. Люди верили, несли туда последние сбережения, ждали выплаты процентов. Но, как уже писала «Комсомолка» в марте, работу кассы проверила прокуратура и нашла множество нарушений.

- Пирамида уже рушилась, а люди все еще несли туда деньги, - рассказала руководитель общественной организацию «Крепость» Елена Машкова, которая взялась помочь обманутым кооперативщикам. – Сегодня состоялось судебное заседание по изменению меры пресечения. Заседание очень затянулось. Адвокаты обвиняемой сетовали на ее возраст, плохое здоровье и непростое семейное положение. Как отметила сама Калинина, она рано стала бабушкой и ей пришлось взять на себя заботу о дочери и ее ребенке. Суд долго совещался и в итоге все же отправила Любовь Калинину в СИЗО. Судя по ее реакции, такого решения она не ожидала.

Если вы также попали в сети данной организации, вы можете получить консультацию Елены Машковой по телефону: 8(960) 843-08-45

Кстати, 27 ноября Октябрьский районный суд также отправил в СИЗО еще одного организатора финансовой пирамиды – ПК «Вкусно Сытно». Галину Федотову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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