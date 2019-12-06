В Самаре 116 домов остались без тепла и горячей воды из-за поврежденного трупопровода

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-06T08:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре жители 116 домов остались без тепла и горячей воды. 6 декабря специалисты ПТС выявили повреждение на участке теплотрассы на ул. Печерской в районе улицы Ивана Булкина. Об этом в твиттере сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

- Поврежденную часть трубопровода оперативно вывели из работы, место дефекта оградили защитными конструкциями. Сейчас готовимся к земляным работам. Подача отопления будет организована по резервной схеме, - рассказали в "ПТС".

Теплоэнергетики планируют разобраться с проблемой до конца дня 6 декабря. Также здесь уточнили, что этот участок проложен в 1988 году и уже выработал свой ресурс, высокий износ коммуникаций как раз приводит к повреждениям.

- Несмотря на ежегодную работу по обновлению тепловых сетей, средств на приведение их к нормативному состоянию недостаточно. Наиболее вероятным источником финансирования перекладок может стать переход на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альткотельной». Это позволит уже в 2020 году увеличить финансовые вложения в обновление тепловых сетей Самары с 840 млн рублей до 2,1 млрд рублей, - подчеркнули в "Т Плюс".

Также тепловики напоминают жителям города о правилах поведения вблизи мест повреждения теплотрассы. Например, не стоит подходить ближе к пару или горячей воде, вырывающимся из-под земли. И о любых повреждениях нужно срочно сообщать в диспетчерскую службу «ПТС» по телефону (846) 279-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU